Intervienen la ANH para facilitar la importación de combustibles al país

Economía
Redacción Central
Publicado el 04/09/2026 a las 8h49
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El Gobierno nacional decidió intervenir ayer la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en la ciudad de La Paz, en el marco del Decreto Supremo 5699, que dicta la intervención a esta institución ante “deficiencias” en la regulación, supervisión, control y fiscalización en el abastecimiento interno de combustible. Además, se busca facilitar la importación de combustible.

Un día después de la misma medida en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), llegaron a la ANH, los ministros de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco y de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, con fuerte resguardo policial de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía resguarda el edificio. Ante la intervención, ningún funcionario de la ANH pudo ingresar a trabajar.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, que participó de la intervención, manifestó que la principal irregularidad hallada “es que la información que se brinda en la agencia estatal “no es trazable”.

“Todos deberíamos tener acceso a la información. ¿Por qué se le da más cantidad a un surtidor que a otro? Se han tenido referencia de que algunas cisternas que tenían capacidad de transporte de 30.000 litros, pero facturaban recibiendo 35.000 litros, ¿dónde estaban esos 5.000 litros adicionales?, esto solo por citar un ejemplo”, dijo a los medios.

Primeros hallazgos

Alrededor de 600 usuarios irregulares que no formaban parte de YPFB que tenían acceso a los sistemas de la estatal para realizar “nominaciones de combustibles”, dijo.

“Se hallaron 600 usuarios que no eran parte de Yacimientos, que ya habían sido despedidos, que no eran parte, entraban, hacían nominaciones”, explicó.

Esas nominaciones a las que se refiere el ministro “sirven para planificar la distribución exacta del combustible desde las refinerías o plantas hasta los puntos de venta”, indica la página web.

La autoridad anunció el cambio del gerente Comercial de YPFB y la activación de acciones legales para establecer responsabilidades por las irregularidades.

Nuevo director

Jorge Luis Gumucio Camargo asumió como director ejecutivo a.i. de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y coadyuvará en el proceso de intervención dispuesto mediante el Decreto Supremo 5699.

La nueva autoridad tendrá entre sus funciones apoyar las acciones de intervención de la entidad reguladora, con énfasis en la transparencia.

Gumucio cuenta con 25 años de experiencia en consultoría estratégica, planificación financiera, regulación y desarrollo de proyectos energéticos e hidrocarburíferos. También desempeñó funciones en la ex Superintendencia de Hidrocarburos y fue viceministro de Planificación.

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