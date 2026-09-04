Reestructuración de YPFB y ANH será con consultorías internacionales

El Gobierno contratará consultorías internacionales para llevar adelante la reestructuración de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

En entrevista con el programa La Mañana en Directo de la red Erbol, Blanco señaló que los contratos para las consultorías podrán ser firmados la próxima semana, una vez concluidos los procesos de contratación que se realizan con organismos internacionales.

El ministro indicó que las consultorías estarán a cargo de empresas extranjeras y multinacionales con experiencia en procesos de reestructuración institucional.

Explicó que el objetivo de la reestructuración también contempla la contratación de personal mediante criterios de meritocracia y convocatorias públicas.

El proceso de reestructuración cuenta con financiamiento de organismos internacionales y agencias especializadas.

Añadió que el diseño de la reestructuración fue elaborado de acuerdo con lineamientos del Banco Mundial y que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también participa en el proceso de apoyo al Gobierno.

Blanco destacó además la participación de varios organismos internacionales en el trabajo que desarrolla el Ministerio de Hidrocarburos. Entre ellos mencionó a la Unión Europea, el BID, el Banco Mundial, la cooperación alemana (GIZ), la CAF, la cooperación francesa y Fonplata.

“Son muchas las instituciones que están trabajando de cerca con el ministerio”, manifestó.