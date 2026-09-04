Transporte de Cochabamba rechaza alza de lubricantes y alerta sobre pasajes

El transporte de Cochabamba rechazó el incremento de entre 18% y 20% en el precio de los lubricantes y pidió al Gobierno dejar sin efecto el reajuste. Los dirigentes sostienen que la medida eleva los costos de operación y podría terminar repercutiendo en las tarifas que pagan los usuarios.

El dirigente del transporte federado de Cochabamba, José Orellana, señaló que el sector ya enfrenta una serie de dificultades por el aumento del precio de los repuestos, la cotización del dólar, el estado de las carreteras y los problemas de abastecimiento de combustible.

“Estamos comprando al doble del precio” los repuestos, afirmó el dirigente, quien cuestionó además la falta de mantenimiento de las vías a nivel nacional.

Orellana también exigió que el Gobierno dé respuestas “lógicas y responsables” en menos de 24 horas y defina cuál será su política para el transporte.

Sobre el precio de los lubricantes, Orellana explicó que el reajuste fue dispuesto mediante una resolución del Ministerio de Hidrocarburos y reclamó que la medida sea revisada. Según el dirigente, el transporte no puede seguir absorbiendo el incremento de sus costos mientras la población también enfrenta una situación económica complicada.

El presidente de Aramco, Mauricio Leoni, sostuvo que el incremento de los lubricantes tendrá un efecto mayor cuando llegue a la cadena de distribución y comercialización. Señaló que el transporte ya enfrenta dificultades por el desabastecimiento de combustible y el comportamiento del dólar.

Los dirigentes pidieron al Gobierno dejar sin efecto el incremento. “De otra manera, el transporte, sus bases, van a empezar a salir a las calles”, advirtieron.

Desde el transporte pesado, Juan Quispe afirmó que su sector es uno de los más afectados por la actual situación. Explicó que los conductores pasan largas horas en surtidores y carreteras esperando combustible, lo que perjudica su actividad y sus ingresos.

El secretario de Relaciones de la Federación Especial Transporte Libre de Cochabamba, James Cervantes, señaló que el sector incluso podría considerar una tarifa variable o flexible si los costos continúan aumentando.

Aclaró que cualquier decisión será coordinada con las organizaciones nacionales.

Los dirigentes coincidieron en que el incremento de los lubricantes podría generar un impacto en las tarifas del transporte y por tanto, en el bolsillo de los usuarios.

También pidieron al Gobierno presentar un plan económico y social que permita enfrentar el desabastecimiento de combustible y la subida de los costos.

El sector anunció que realizará un análisis de la situación y coordinará con sus organizaciones nacionales las próximas acciones.