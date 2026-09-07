Gobierno autoriza a refinerías importar petróleo para producir combustibles y venderlos sin subvención

Economía
AGENCIAS
Publicado el 07/09/2026 a las 23h43
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El Gobierno autorizó de manera excepcional a las refinerías a importar petróleo para procesarlo y comercializar directamente sus derivados en el mercado interno, sin subvención. La medida, establecida en el Decreto Supremo 5701, busca incrementar la producción nacional de combustibles, aprovechar la capacidad de procesamiento y contribuir al abastecimiento del mercado interno.

La norma señala como objetivos “el propósito de incrementar la producción nacional de combustibles, maximizar la utilización de la capacidad de procesamiento de las refinerías, garantizar la operatividad de los sistemas de transporte por ductos y reducir los costos asociados a la importación de combustibles”. Los derivados podrán ser vendidos a precios de mercado a distribuidores mayoristas, grandes consumidores, clientes directos, estaciones de servicio y otros canales de comercialización.

Los volúmenes de crudo importado serán programados y asignados por el Comité de Producción y Demanda (Prode), de acuerdo con las necesidades de abastecimiento y las capacidades de transporte y procesamiento. Además, el Ministerio de Hidrocarburos deberá establecer los requisitos para autorizar las importaciones. El decreto determina que estas operaciones “no están sujetas a subvención” y también elimina la alícuota específica del IEHD hasta el 31 de diciembre de 2030.

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