La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza

Economía
Gregory Beltrán
Publicado el 07/09/2026 a las 7h57
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Ejecutivos del Banco Central de (BCB) aseguran que los episodios de alta inflación se encuentran estrechamente relacionados con un aumento de la “pobreza monetaria”. Mediante “ejercicios de microsimulación” que realizó esta entidad se estima que los incrementos significativos en el nivel general de precios elevan también la línea de pobreza y, por lo tanto, la cantidad de personas en esta complicada situación.

Al cierre de 2025, se informó que el 44,7 por ciento de la población, es decir 5,4 millones de personas, se ubicó por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, “este salto” respecto a lo que ocurrió un año antes, cuando se contabilizaron 4,5 millones de personas, responde a que el incremento de precios llegó a 20,4 por ciento y para 2026 se estima que “alrededor de 5,7 millones podrían encontrarse en situación de pobreza si se cumple un escenario previsto de inflación”. El BCB prevé que la inflación este año termine con 9,22 por ciento.

El reporte destaca que el impacto de la inflación se concentra en hogares que destinan una mayor proporción de su gasto al consumo de alimentos y que cuentan con menor capacidad para proteger o mantener sus ingresos. “Todo el desequilibrio monetario heredado se refleja en este tipo de presiones; pese a que el BCB contrajo durante gran parte del año la cantidad de dinero, para evitar mayores efectos del entorno en los hogares más desprotegidos.”.

El desempleo

Si bien es difícil precisar la cantidad de personas que quedaron sin empleo por los recientes bloqueos, hay algunos datos que consigna el BCB se pueden emplear para conocer la magnitud de un proceso que empeoró con la llegada de la pandemia. Su reciente informe establece que el menor dinamismo de la actividad económica redujo la ocupación, “con una transición hacia la inactividad, que refleja el deterioro de las condiciones del mercado laboral vigentes desde que terminó la pandemia”.

Destaca además que, a junio, “la población ocupada disminuyó en cerca de 205 mil personas respecto al cierre de 2025, mientras la población inactiva aumentó aproximadamente 198 mil, por lo que existió un retiro de personas de la fuerza de trabajo”. Esta “caída de la ocupación”, señala el BCB es consistente con la contracción de los diversos sectores de la economía nacional.

Causas

Consultado sobre este tema, el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, Eduardo Iriarte, dijo a La Prensa que “está muy complicado el panorama”, que se agudizó más con los bloqueos y la escasez de combustibles, factores que golpearon de forma insistente a uno de los sectores generadores de empleo.

Respecto a la cantidad de despidos que se pudo registrar en el departamento de La Paz sostuvo que “eso es complicado, porque depende de cada empresa. Hay industrias, como la de alimentos que no ha reducido (personal), pero hay industrias de construcción que sí han reducido, sobre todo las ladrilleras”, señaló el empresario antes de enfatizar que es difícil precisar la cantidad después de más de 50 días de bloqueos y que paralizaron principalmente a esta región.

Después de casi dos meses de quedar aislados del resto del país, Iriarte consideró que su sector se recupera, aunque no en los niveles “que quisiéramos” y las plantas industriales volvieron a operar “pero no al ritmo que se quisiera”.

Según la encuesta que desarrolló Cadinpaz entre sus afiliados se establece que el 65 por ciento de los industriales piensa que está peor antes que de los bloqueos, el 25 por ciento asegura que está igual y solo un 10 por ciento considera que está mejor.

La ciudad de La Paz y El Alto fueron las más impactadas por los conflictos de los más d e 50 días de bloque que afectaron al país y derivaron en la declaratoria de un estado de excepción.

 

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