YPFB detecta 630 cuentas irregulares y da de baja 60; cívicos anuncian control de combustibles

Economía
Redacción Central
Publicado el 07/09/2026 a las 16h00
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El Comité Pro Santa Cruz se sumará al control de los despachos de combustibles en el departamento, tras visitar este lunes la nueva sala de monitoreo de YPFB, habilitada en menos de 24 horas para fiscalizar la distribución a estaciones de servicio.

El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, valoró la intervención dispuesta por el Decreto Supremo Nº 5697 y anunció que la institución acompañará las labores de la comisión interministerial para seguir “la ruta del combustible” y detectar filtraciones.

“Hoy valoramos que se haya hecho una intervención, porque obliga a que estemos encima y empecemos a ver realmente por dónde están las filtraciones de robo”, dijo Zambrana, acompañado por Marcelo Méndez, presidente de los comités cívicos provinciales, y Dino Franco, segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. El dirigente también informó que se involucró a la Contraloría General del Estado y pidió celeridad a las autoridades.

El asesor de Presidencia de YPFB, Sergio Hinojosa, explicó que el diagnóstico inicial identificó unas 630 cuentas de acceso al sistema sin persona asociada o que no debían permanecer activas. De esas, 60 accesos fueron cortados de inmediato.

Entre las primeras anomalías, Hinojosa señaló un desfase entre el combustible registrado como disponible y el que realmente estaba habilitado para despacho. Ese desfase generaba cupos “rezagados” con prioridad frente a las estaciones que atendían filas.

“Todo eso ya ha sido paralizado y se está dando prioridad a un operativo para eliminar las filas”, indicó. Agregó que algunas cuentas activas podían modificar parámetros y registros anteriores. “Los sistemas están cerrados, ya no son vulnerables, y hemos iniciado auditorías informáticas para determinar el grado y la amplitud de la manipulación”, afirmó.

El monitoreo cubre las 180 estaciones de servicio de Santa Cruz, con el apoyo de unos 60 funcionarios de YPFB, ante la falta de personal suficiente de la ANH para la fiscalización en campo. YPFB trabaja además con la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) y prevé transparentar datos de despacho, incluidas las placas de las cisternas, para reforzar el control social.

La visita ocurre después de una denuncia de Zambrana en la localidad de Cabezas, donde reportó presuntas irregularidades en una estación de YPFB y el supuesto ocultamiento de al menos 3.000 litros de gasolina para reventa en el mercado paralelo. La ANH hizo un operativo en el lugar y, tras revisar sistemas de comercialización, cámaras y documentación, anunció que iniciará los procedimientos establecidos por norma.

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