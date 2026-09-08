BCB inmoviliza el 3% de depósitos bancarios en bolivianos por 180 días

El Banco Central de Bolivia (BCB) determinó la inmovilización del 3% de determinados depósitos en bolivianos de los bancos múltiples y del banco público, durante un periodo de 180 días, mediante la creación de una Reserva Monetaria Restringida (RMR).

La medida está establecida en la Resolución de Directorio 131/2026 y tiene como finalidad retirar parte de la liquidez que circula actualmente en el sistema financiero.

Los recursos destinados a esta reserva deberán permanecer inmovilizados en el BCB durante los 180 días y no generarán remuneración para las entidades financieras.

Además, el dinero retenido no podrá utilizarse para cubrir requerimientos de encaje legal, garantizar operaciones ni realizar otras transacciones. Tampoco será considerado para el cálculo de los indicadores de activos líquidos.

Economista advierte efectos sobre la economía

En una entrevista con Unitel, el economista Carlos Aranda explicó que la determinación del BCB forma parte de una política monetaria contractiva que busca reducir la cantidad de dinero disponible en la economía. El especialista señaló que, al existir menos bolivianos circulando en el sistema financiero, también se busca disminuir las presiones sobre los precios de bienes y servicios.

Aranda explicó que parte de la liquidez puede dirigirse al consumo y aumentar la demanda, mientras que otra parte puede destinarse a la compra de dólares. Por ello, consideró que retirar dinero temporalmente del sistema también puede ayudar a reducir la presión sobre el mercado cambiario. De acuerdo con su estimación, la aplicación de la medida podría significar la inmovilización de aproximadamente Bs 3.500 millones.

El economista explicó que esos recursos permanecerán restringidos durante seis meses y, por tanto, no podrán ser utilizados por las entidades financieras para generar nuevos créditos.

Menos recursos para créditos

Aranda advirtió que la medida también puede tener consecuencias sobre la actividad económica, debido a que los bancos contarán con menos recursos disponibles para otorgar préstamos. Esto podría afectar el financiamiento de empresas y familias y contribuir a una menor circulación de dinero en la economía. Asimismo sostuvo que la inmovilización de los recursos puede profundizar la desaceleración de la economía, debido a la menor disponibilidad de dinero para nuevos créditos.

La Reserva Monetaria Restringida tendrá una vigencia de 180 días calendario. Durante ese periodo, los recursos permanecerán inmovilizados en el Banco Central de Bolivia.