El Gobierno habilita a las refinerías a importar petróleo; cívicos llaman a una asamblea

El Gobierno autorizó ayer de manera excepcional a las refinerías a importar petróleo para procesarlo y comercializar directamente sus derivados en el mercado interno, sin subvención. La medida, establecida en el Decreto Supremo 5701, busca incrementar la producción nacional de combustibles, aprovechar la capacidad de procesamiento y contribuir al abastecimiento del mercado interno, reportó la Red DTV.

El decreto señala como objetivos “el propósito de incrementar la producción nacional de combustibles, maximizar la utilización de la capacidad de procesamiento de las refinerías, garantizar la operatividad de los sistemas de transporte por ductos y reducir los costos asociados a la importación de combustibles”. Los derivados podrán ser vendidos a precios de mercado a distribuidores mayoristas, grandes consumidores, clientes directos, estaciones de servicio y otros canales de comercialización.

Los volúmenes de crudoserán programados y asignados por el Comité de Producción y Demanda (Prode), de acuerdo con las necesidades de abastecimiento y las capacidades de transporte y procesamiento. Además, el Ministerio de Hidrocarburos deberá establecer los requisitos para autorizar las importaciones. El decreto determina que estas operaciones “no están sujetas a subvención” y también elimina la alícuota específica del IEHD hasta el 31 de diciembre de 2030.

Cívicos

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, confirmó ayer que la Asamblea de la Cruceñidad se realizará el 9 de septiembre ante el pedido del sector agropecuario y el respaldo de otros sectores del departamento y del país.

Declaró que la prioridad será la falta de combustible y la incertidumbre sobre el abastecimiento. “La convocatoria de esta asamblea es con una sola preocupación, que es la que estamos atravesando hoy en todo el país, que es combustible, el abastecimiento del mismo”, sostuvo.

Cochamanidis exigió al Gobierno atender las demandas de los sectores y pidió transparencia en el manejo de las instituciones encargadas de la distribución de carburantes. “La única forma que salgamos de esto es escuchando a los sectores, es trabajando juntos, pero sobre todo hoy más que nunca se necesita total transparencia en el actuar de las instituciones públicas”, afirmó. Añadió que la Asamblea escuchará las propuestas de los distintos sectores y definirá las medidas a seguir, sin descartar protestas.