BCB oferta dólares a la banca con un reglamento que dispone “preservar la estabilidad” del boliviano

El Banco Central de Bolivia (BCB) oferta desde este miércoles 9 de septiembre dólares estadounidenses al sistema financiero con el objetivo de “mitigar los sobresaltos innecesarios observados en el mercado cambiario”.

En un comunicado publicado ayer martes, se establece que “las condiciones de la oferta, tipo de cambio y modalidades de participación se enmarcarán en el Reglamento de Operaciones Cambiarias, aprobado mediante Resolución de Directorio N°88/2026, de 26 de junio de 2026”.

El citado reglamento establece que “en el marco del régimen de flexibilización cambiaria”, que rige desde el 26 junio de 2026, “la Política Cambiaria ejecutada por el Banco Central de Bolivia (BCB) está orientada a preservar la estabilidad de la moneda nacional, contribuyendo al control de la inflación, al adecuado funcionamiento del sistema financiero y al equilibrio del sector externo”.