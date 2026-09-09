El precio del petróleo superó los $us 100 ante ataques entre EEUU e Irán en Ormuz

Economía
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Publicado el 09/09/2026 a las 8h18
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Los precios del petróleo subieron este miércoles ante el agravamiento de las hostilidades en Oriente Medio. El Brent del mar del Norte alcanzó los 100 dólares por barril por primera vez desde finales de julio, mientras los mercados siguieron con atención el posible impacto del conflicto sobre el suministro y la inflación.

El Brent para entrega en noviembre tocó brevemente los 100,19 dólares por barril. Hacia las 07:45 GMT, cotizaba con una suba del 1,94%, a 99,82 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre avanzaba un 1,46%, hasta los 94,39 dólares.

El repunte de los precios se produjo mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa su séptimo mes, sin señales de una desescalada pese a las afirmaciones de la Casa Blanca sobre un acuerdo inminente. La situación mantiene la preocupación de los inversores por posibles interrupciones en el suministro energético y por sus efectos sobre los precios al consumidor.

El régimen de Irán anunció este miércoles un ataque contra una base militar estadounidense en Jordania, después de los ataques de Estados Unidos contra sus buques en el estrecho de Ormuz. La acción iraní se presentó como una represalia por el lanzamiento de misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense.

La agencia estatal iraní IRNA también informó que Teherán anunció ataques contra petroleros frente a las costas de Kuwait y Bahréin y que instó a sus tripulaciones a abandonar las embarcaciones.

El estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales puntos de tensión del conflicto debido a su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas. Irán mantiene el control de la vía marítima, mientras Estados Unidos impulsa una campaña contra los puertos y la economía iraní.

La situación también se extendió al Mar Rojo, donde los hutíes, respaldados por Irán, y Arabia Saudita intercambiaron ataques en medio de una ofensiva contra instalaciones petroleras en torno al estratégico paso de Bab al-Mandab, una ruta que cobró mayor importancia para el transporte de petróleo saudí tras el cierre del estrecho de Ormuz.

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