Refinerías de YPFB podrán importar petróleo crudo, procesarlo y vender derivados a precio de mercado

Las refinerías Gualberto Villarroel, de Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz, administradas por YPFB Refinación S.A., quedaron autorizadas de manera excepcional a importar petróleo crudo para procesarlo y comercializar de forma directa los productos derivados en el mercado interno, en el marco del Decreto Supremo N.º 5701, de 7 de septiembre de 2026.

La norma, emitida por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira en el contexto de la emergencia energética y social declarada por el Decreto Supremo N.º 5517, busca fortalecer la refinación nacional y reducir la compra de combustibles terminados. Los derivados obtenidos del crudo importado se venderán a precios de mercado y no estarán sujetos a subvención.

“Tenemos que producir. A través del decreto que hemos aprobado, estamos dando a las empresas refinadoras del Estado la oportunidad de conseguir su propio espacio, su crudo, generar la refinación y poder poner al mercado nacional a buen precio el producto”, indicó Paz Pereira este miércoles durante un acto realizado en la refinería Gualberto Villarroel.

En el evento también participaron Marcelo Blanco Quintanilla, ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Zamora Liebers, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, Sebastián Daroca Oller, presidente de YPFB y Jorge Paniagua Flores, gerente general de YPFB Refinación S.A.

CAPACIDAD OCIOSA Y CAÍDA DE LA CARGA

Ambos complejos son la principal infraestructura de refinación del país. Transforman petróleo crudo en combustibles, lubricantes y productos especiales. Su capacidad conjunta de diseño es de 63.750 barriles por día (BPD) y la capacidad máxima operativa, de 56.500 BPD. Esa infraestructura alcanza para procesar volúmenes mayores si hay materia prima disponible.

Entre enero y julio de 2026, sin embargo, el procesamiento real promedió 24.067 BPD: 37,8 % de la capacidad de diseño y 42,6 % de la capacidad máxima operativa.

Entre 2021 y 2026 el procesamiento de crudo se redujo cerca de 40 % (de 40.332 BPD en 2021 a 24.067 BPD en el promedio de enero-julio de 2026). La caída se explica por la menor producción nacional de petróleo y condensado, no por falta de capacidad de refinación.

“Entre las dos refinerías que tenemos en el país, tenemos una capacidad de 63.700 barriles por día con una capacidad operativa de 56.500 BPD. Estas cifras no son solo números en un papel. La principal limitación actual no es la capacidad de las refinerías, sino la disponibilidad de petróleo crudo nacional para procesar”, indicó Sebastián Daroca Oller, presidente ejecutivo de YPFB.

¿QUÉ AUTORIZA EL DECRETO?

El Decreto Supremo Nº 5701 autoriza de manera excepcional a las refinerías a importar petróleo destinado a su procesamiento y a comercializar de forma directa los productos derivados de ese crudo importado. La medida se inscribe en la política nacional hidrocarburífera y en la emergencia energética y social vigente.

A diferencia del régimen anterior (Decreto Supremo N.º 5548, de febrero de 2026), que permitía importar crudo, pero obligaba a vender los refinados a YPFB o a un distribuidor mayorista, la nueva norma habilita la comercialización directa. Esos productos no estarán cubiertos por la subvención estatal.

¿QUÉ PRODUCEN LAS REFINERÍAS?

Las plantas elaboran carburantes regulados —gasolina especial, gasolina base, gasolina base C, diésel oil, GLP, jet fuel, kerosene, gasolina de aviación, gas oil y crudo reconstituido— y productos no regulados: lubricantes terminados, aceites base, solventes, butano, slack wax, grasas y cemento asfáltico.