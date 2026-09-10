El acuerdo con el FMI establece eliminar las subvenciones a los combustibles en 2027

Hace una semana, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley para aprobar un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por un valor de 1.900 millones de dólares. Sin embargo, hay objetivos que el país debe cumplir y están plasmados en el acuerdo.

De acuerdo al documento, se realizan ajustes estructurales y fiscales para garantizar la estabilidad macroeconómica. Y el programa económico del Gobierno contempla eliminar la subvención en 2027, proteger la sostenibilidad de la deuda, proteger a las poblaciones vulnerables y que haya una transición al régimen de tipo de cambio flexible, entre otros.

"Se prevé que, a corto plazo, la necesaria reordenación de los precios relativos -incluido el ajuste del tipo de cambio y la eliminación gradual de la subvención a los combustibles- cause un retraso en el proceso de desinflación", señala el documento.

"Al hilo de la iniciativa que se materializa en los Decretos Supremos 5516 y 5652, nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027, al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social", agrega.

En esa línea, se detalla que el presupuesto de 2027 no incluirá disposiciones sobre la subvención a los combustibles, ni del Tesoro ni de empresas estatales.

Además, se prevé que los precios nacionales del combustible alcancen el nivel de recuperación de costos a partir de enero de 2027 (DS 5652). Asimismo, añade que se fortalecerá el marco institucional para la protección social focalizada con objeto de mitigar el impacto de los precios más altos del combustible en los hogares vulnerables y "si fuera necesario, proporcionar apoyo temporal y dirigido específicamente a grupos prioritarios durante la transición".

Por otro lado, Bolivia se compromete a cumplir medidas estructurales para reducir los gastos de remuneración del sector público. Además, prevé impulsar reformas estructurales para disminuir la informalidad y promover el empleo de alta calidad.

Otra de las acciones es la mejora de la autonomía y la gobernanza del BCB, la mejora de la intervención cambiaria para garantizar la coherencia con un régimen de tipo de cambio flexible determinado por el mercado; además d la reestructuración de las empresas estatales.