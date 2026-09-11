El dólar oficial se cotiza en Bs 11,53 desde el sábado hasta el lunes tras una caída de 51 centavos

El Banco Central de Bolivia publicó la cotización oficial del dólar que estará vigente desde el viernes hasta el lunes, registrando un descenso de 51 centavos

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la cotización oficial del dólar que estará vigente a partir del sábado hasta el lunes, registrando su caída más fuerte desde que se implementó el régimen cambiario flexible.

El reporte del BCB señala que el dólar se cotizará en Bs 11,53, lo que representa una caída de 51 centavos en comparación al precio que de la moneda norteamericana de este viernes que es de Bs 12,04.

Tras las medidas que implementó el BCB por el dólar, la moneda norteamericana retrocedió más de Bs 1 en su cotización oficial en las últimas tres jornadas.

Días atrás, el BCB adoptó nuevas medidas para contener presiones sobre el mercado.

El 7 de septiembre anunció la suspensión temporal de nuevas operaciones de compra de dólares, después de que las Reservas Internacionales en divisas superaran los $us 1.000 millones.

Además, mediante una resolución de Directorio, el BCB anunció que, desde el 8 de septiembre, se establece la Reserva Monetaria Restringida (RD N.º 131/2026), en línea con su política monetaria contractiva.

Otra de las medidas asumidas por el BCB es que desde este miércoles 9 de septiembre puso dólares estadounidenses a disposición de las entidades financieras.