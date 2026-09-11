Gobierno pacta con el FMI eliminar la subvención a los combustibles desde 2027

El Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) eliminar totalmente la subvención a los combustibles a partir de 2027, reducir el déficit fiscal y generar programas de ayuda para los sectores vulnerables a cambio de avanzar en el financiamiento de un crédito de 1.900 millones de dólares.

El punto 13 del documento al que accedió la red Unitel se refiere precisamente a la eliminación de la subvención en el próximo año.

“Al hilo de la iniciativa que se materializa en los Decretos Supremos 5516 y 5652, nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027, al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social”, señala el documento.

Uno de los retos que se trazó el Gobierno en el marco del financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 1.900 millones es eliminar la subvención de los combustibles desde 2027. El objetivo es reducir drásticamente el déficit fiscal.

“Sin nada que ocultar”, el acuerdo financiero con el FMI permite asegurar para el país $us 1.900 millones y más, además no hace a un lado a los sectores vulnerables, afirmó este jueves el ministro de Economía, Christian Morales.

Explicó que en este acuerdo un aspecto totalmente relevante es que “no se deja de un lado a los sectores más vulnerables, se protege a las familias” con reducción de la inflación, planes como el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).