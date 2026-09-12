Bancomunidad amplía sus servicios y abre una agencia en Quillacollo

El Banco PyME de la Comunidad S.A. (Bancomunidad), una entidad financiera con raíces cochabambinas, amplió sus actividades con la inauguración este viernes de una nueva agencia en el municipio de Quillacollo. El nuevo emprendimiento comenzó con un acto con la presencia de los principales ejecutivos de la financiera, el ingeniero Eduardo Valdivia, como presidente del Directorio, y el licenciado Samuel Rodríguez, como gerente general.

El crecimiento del Bancomunidad coincide con la celebración de sus 30 años de trayectoria marcados por el compromiso con el desarrollo económico y social de Bolivia.

Bancomunidad se ha consolidado en los últimos años como un banco cercano, sólido y especializado en acompañar el crecimiento de microempresarios, pequeñas y medianas empresas.

El secretario del Concejo Municipal de Quillacollo, Jhasmani Terán, destacó el emprendimiento de Bancomunidad de apostar por Quillacollo, la tierra de la integración nacional.

La nueva agencia de Bancomunidad se encuentra ubicada en la calle Nataniel Aguirre esquina Ricardo Soruco, en la zona Santo Domingo, frente al Colegio Urkupiña.