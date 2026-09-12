Ministro dice que reducción económica del nivel central ronda los Bs 8.000 millones

Economía
Unitel
Publicado el 12/09/2026 a las 10h15
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Los recortes aplicados por el Estado para reducir el déficit fiscal rondan los Bs 8.000 millones en lo que va de año, según explicó el ministro de Economía, Christian Morales, en entrevista con POV, programa de Streaming de UNITEL.

El ministro explicó que la reducción incluye unos Bs 4.000 millones en proyectos de inversión sin estudios de prefactibilidad, cerca de Bs 2.000 millones en gastos de planilla salarial y un monto similar en gastos considerados superfluos.

“Hemos hecho el recorte de cerca del 30% de la masa salarial en todas las entidades del nivel central del Estado y sus empresas descentralizadas. Hemos cortado gastos superfluos que no tenían una razón de ser y también hemos eliminado proyectos de inversión que no tenían estudios de prefactibilidad ni porqué estar dentro del presupuesto e iban a ser ejecutados simplemente por alguna ideología”, dijo Morales.

Según la autoridad, estas medidas forman parte del proceso de ordenamiento de las finanzas públicas y están vinculadas al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal.

En ese marco, señaló que el Gobierno también dejó de recurrir al Banco Central de Bolivia (BCB) para financiar al Tesoro General de la Nación (TGN).

“Estaríamos nosotros mismos incumpliendo nuestro propio programa, que lo hemos validado con el Fondo Monetario y que lo hemos presentado ante ellos”, afirmó al ser consultado sobre un eventual financiamiento del BCB al sector público no financiero.

Morales resaltó que el impacto de estas decisiones ya se refleja en las cuentas fiscales, reflejando que el Presupuesto reformulado redujo la previsión de déficit fiscal de 16% a 9,3% este año.

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