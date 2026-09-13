Tigo Business destaca en el ecosistema de ciberseguridad de Fortinet y recibe el reconocimiento Partner MSSP

Economía
Redacción Central
Publicado el 13/09/2026 a las 8h09
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La distinción resalta el trabajo de la empresa de telecomunicaciones en el desarrollo de servicios gestionados de seguridad y su capacidad para acompañar a las empresas frente a los nuevos desafíos del entorno digital.

Tigo Business fue reconocido como Partner MSSP del Año durante el Fortinet Partner Forum, un encuentro que reúne a los principales socios estratégicos de Fortinet para compartir perspectivas sobre la evolución del mercado, nuevas oportunidades de negocio y las tendencias que están transformando la industria de la ciberseguridad.

El reconocimiento distingue el trabajo de Tigo como socio especializado en servicios gestionados de seguridad (MSSP, por sus siglas en inglés), y refleja la consolidación de una relación estratégica orientada a ofrecer a las empresas soluciones que les permitan fortalecer la protección de sus operaciones y enfrentar los nuevos desafíos del entorno digital.

Para Tigo Business, este logro representa un respaldo al trabajo desarrollado junto a Fortinet y a la capacidad de integrar tecnología, conectividad y servicios de ciberseguridad para responder a las necesidades de organizaciones que requieren entornos digitales cada vez más seguros, resilientes y preparados para afrontar nuevas amenazas.

“Recibir este reconocimiento como Partner MSSP del Año nos llena de orgullo y, al mismo tiempo, reafirma el valor de las alianzas que construimos para acompañar a nuestros clientes en su transformación digital. La ciberseguridad es hoy un componente esencial de cualquier estrategia empresarial y, desde Tigo Business, continuamos fortaleciendo nuestras capacidades para ofrecer soluciones que combinen conectividad, tecnología y seguridad”, señaló Gabriela Anaya, Directora de Negocios Corporativos.

El Fortinet Partner Forum constituye un espacio clave para el ecosistema de socios de la compañía, ya que permite intercambiar conocimientos sobre estrategia, innovación, portafolio y oportunidades de crecimiento. En este contexto, el reconocimiento a Tigo destaca la evolución de su propuesta de valor en materia de servicios gestionados de ciberseguridad y su contribución al desarrollo de soluciones para el mercado empresarial.

Este reconocimiento se suma a los esfuerzos de Tigo Business por continuar impulsando una transformación digital segura en Bolivia, fortaleciendo su oferta para empresas y consolidando alianzas con actores tecnológicos líderes a nivel global.

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