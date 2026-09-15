Gobierno reglamenta exención de aranceles e IVA para bienes destinados a la producción

El Gobierno reglamentó la exención del pago de aranceles de importación y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para determinados bienes destinados a la producción, con el fin de reducir los costos de importación de maquinaria, tecnología e insumos.

La medida fue explicada este martes por el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, quien señaló que la disposición está contemplada en la Ley 1755, que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.

El beneficio tiene una vigencia de cinco años y alcanza a productos como plantas industriales, bienes de capital, herramientas, equipos, material genético, drones y sus accesorios, semillas e insumos destinados a la producción.

La medida se aplica a sectores como el agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería. El objetivo es que estos sectores puedan importar equipos y materiales necesarios para sus actividades con menores costos.

“Estamos quitando impuestos a lo que Bolivia necesita para producir, invertir y generar empleos”, afirmó Gálvez.

El vocero agregó que la disposición busca facilitar la inversión y el uso de tecnología en las actividades productivas. “En lugar de bloquear y complicar la vida de la producción debemos incentivar la producción”, sostuvo.

La Ley 1755 fue promulgada en julio y estableció la exención de aranceles e IVA para estos bienes productivos. La reglamentación anunciada este martes permite aplicar esta medida.