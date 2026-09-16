Atlas Económico sitúa a Cochabamba como la tercera economía de Bolivia

Cochabamba conmemora su mes aniversario con una economía que conserva una participación relevante dentro de Bolivia, pero atraviesa un proceso de ajuste productivo. El Atlas Económico de Cochabamba 2026, elaborado por la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (UAE-FEPC), sitúa el PIB departamental estimado para esta gestión en USD 8.460,7 millones, equivalente a aproximadamente 16,3% del PIB nacional, con una contracción proyectada de 4,15%.

La cifra sintetiza una economía departamental de peso nacional que enfrenta un deterioro superior al escenario estimado para Bolivia por la UAE-FEPC. El Reporte Empresarial de Cochabamba al primer semestre proyectó una contracción nacional de 3,95%, mientras organismos internacionales han situado la caída boliviana de 2026 alrededor de 3,2%–3,3%. Reuters reportó en agosto una proyección de contracción nacional de 3,3%, en medio de restricciones fiscales, de divisas y combustibles.

La composición de la caída permite precisar dónde se encuentra actualmente la presión económica. Transporte y comunicaciones registra una variación estimada de -7,0%; industria manufacturera, -6,0%; comercio, -5,8%; y agricultura, silvicultura, pesca y caza, -5,0%. Manufactura y transporte explican conjuntamente alrededor de 51,8% de la contracción proyectada; al incorporar agricultura y comercio, cuatro actividades concentran aproximadamente 75,4% de la caída.

El patrón responde a la exposición de estas actividades a combustibles, movilidad, abastecimiento de insumos, inventarios y continuidad logística. El Reporte Empresarial registró para Cochabamba 58 días de bloqueo y una afectación económica estimada en Bs 3.728,4 millones, dentro de un periodo que incluyó 53 días consecutivos de interrupciones logísticas. La transmisión económica se produjo mediante menor producción efectiva, mayores costos de transporte, pérdidas de jornadas productivas, retrasos en la distribución y reducción de liquidez.

La restricción operativa continúa formando parte de la coyuntura de septiembre. A comienzos de mes, sectores productivos, empresariales y de transporte de Cochabamba plantearon al Gobierno demandas vinculadas con abastecimiento de combustibles, refinación, seguridad energética y previsibilidad.

El comercio exterior presenta una de las señales más relevantes del Atlas. Entre enero y julio de 2026, Cochabamba exportó USD 310,5 millones, frente a USD 211,2 millones en igual periodo de 2025, equivalente a un crecimiento interanual de 47,0%. Las importaciones alcanzaron USD 351,7 millones, con un incremento de 14,8%.