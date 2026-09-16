Gobierno incrementa a Bs 6.000 millones el fondo para la compra de combustibles para este año

El Gobierno argumentó en la norma aprobada el lunes que “en la coyuntura económica actual que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia es necesario mantener las medidas de estabilización de los precios de los productos derivados del petróleo”

El Gobierno nacional aprobó ayer el Decreto Supremo 5705, que dispone aumentar a Bs 6.000 millones el fondo, que tiene l Tesoro General de la Nación (TGN), para financiar la subvención que se mantiene para la compra de petróleo y sus derivados.

Según los antecedentes, el Gobierno había dispuesto en julio un fondo de Bs 1.000 millones; en agosto la cifra subió a Bs 2.000 millones y ahora ese monto llega a los Bs 6.000 millones.

El Gobierno nacional explicó que la norma aprobada el lunes que “en la coyuntura económica actual que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia es necesario mantener las medidas de estabilización de los precios de los productos derivados del petróleo”.

Ante esta situación, “corresponde ampliar el monto asignado a YPFB mediante los Decretos Supremos antes mencionados, con el fin de contar con los fondos suficientes y necesarios para garantizar el abastecimiento de los combustibles en todo el territorio nacional”, se añade.

La medida del Gobierno surge en medio de la escalada de los precios internacionales del petróleo afectados por la guerra en medio oriente.

El barril de Brent para entrega en noviembre subió un 2,90% en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en 108,75 dólares, tras haber tocado un pico intradiario de 109,41 dólares.

Subvención

El presidente Rodrigo Paz reveló ayer que su Gobierno “trabaja” un plan para eliminar el subsidio de los combustibles y crear programas de alivio a los sectores vulnerables.

En el acuerdo que firmó con el FMI, el Gobierno se compromete a levantar el subsidio en 2027. El mandatario consideró que esta semana es “importante” para que el Legislativo apruebe la ley sobre el crédito de $us 1.900 millones

En su criterio, “o ponemos la plata en las obras que realmente se merecen (...) que estar sacando plata cada semana en subsidio”.

Filas

En tanto, las filas por diésel en Cochabamba continúan, pero los choferes esperan menos tiempo para poder abastecerse principalmente de diésel para el traslado de carga e insumos para la producción.