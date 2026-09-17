Comisión aprueba crédito del FMI y el ministro asegura que es para reforzar las Reservas

El ministro de Economía, Christian Morales, informó ayer que los recursos que lleguen a través del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los próximos meses serán destinados a fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la balanza de pagos, por lo que descartó que puedan utilizarse para el pago de planillas o aguinaldos, según un reporte de Unitel.

La precisión surgió después de declaraciones del viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, sobre el uso de esos recursos, reflejando que podían ser necesarios para afrontar compromisos de fin de año, con el argumento de que en octubre y noviembre disminuye la recaudación tributaria y que las administraciones municipales y departamentales registran una caída.

“He aclarado a los diputados de la Comisión, los recursos del Fondo Monetario están exclusivamente destinados para fortalecer Reservas Internacionales Netas y balanza de pagos”, señaló Morales al salir de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, donde se presentó para explicar los alcances de las medidas contempladas en el acuerdo con el FMI.

El ministro diferenció esos recursos de otros financiamientos que podrían activarse tras la aprobación del crédito con el FMI y explicó que, mediante mecanismos de financiamiento con el BID, CAF y Banco Mundial, sí podrían ejecutarse proyectos en áreas como educación, salud e infraestructura productiva.

Comisión

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados le dio ayer el visto bueno informe del crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monesterio Internacional (FMI), un financiamiento que el Gobierno considera que es clave para el acceso a cerca de 7.000 millones de dólares de otros organismos internacionales.

De 12 legisladores de esta comisión que estaban presentes, siete aprobaron el crédito. De esta manera, ahora será el pleno de la Cámara de Diputados que definirá si aprueba el financiamiento del FMI.

En caso de que Diputados apruebe este crédito, debe pasar a Senadores para su tratamiento y si no hay ninguna modificación, el crédito será remitido el presidente para la promulgación.

Sin embargo, si la Cámara de Senadores realiza algún cambio, el crédito del FMI debe volver a Diputados para que revisen los cambios realizados en el Senado.

El diputado José Luis Porcel, confirmó a Unitel que en principio se aprobó las respuestas del ministro de Economía.