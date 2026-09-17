Diputados aprueban por más de dos tercios el crédito de $us 1.900 millones del FMI

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley N.º 723/2025-2026, referido al financiamiento por $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

En la sesión, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, presentó un informe ante la Cámara de Diputados sobre el mencionado proyecto de ley.

Según la autoridad, este financiamiento permitirá fortalecer las reservas internacionales y respaldar el proceso de estabilización económica que Bolivia viene impulsando.

También permitirá contar con mayor respaldo financiero, contribuirá a recuperar la confianza en el país y puede abrir nuevas oportunidades de financiamiento con otros organismos internacionales, generando más herramientas para impulsar la inversión, la producción, el empleo y programas que beneficien a la población.