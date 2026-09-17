YPFB denuncia soldaduras en cisterna procedente de Argentina y la Fiscalía ordena investigación

Economía
Redacción Central
Publicado el 17/09/2026 a las 11h10
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Una cisterna procedente de Argentina, con placa boliviana 3461-BPY, fue retenida y precintada en el punto de ingreso a la planta de YPFB Logística S.A. en Senkata, El Alto. Personal de vigilancia de la empresa subsidiaria de YPFB detectó dos parches de soldadura en un compartimiento superior del tanque.

El conductor fue aprehendido y por orden del fiscal, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) dispuso que la unidad entre a etapa de investigación.

El ingreso se registró aproximadamente entre las 22:20 y las 22:50 del 16 de septiembre. Durante el control, los guardias advirtieron las soldaduras no declaradas. El jefe de planta, ingeniero Iván Vocal, fue notificado de inmediato. El Distrito Comercial La Paz (DCLP) se constituyó en el lugar, recabó antecedentes y tomó la declaración del chofer, identificado en la documentación como MJMC, quien dijo desconocer las soldaduras y afirmó que el carguío se realizó en origen.

YPFB activó el protocolo de resguardo de la trazabilidad e integridad del combustible e informó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La cisterna fue precintada. En paralelo, personal de CAMIN Cargo, de la ANH y de YPFB Logística S.A. procede a la toma de muestras del producto, como parte de las verificaciones técnicas previas a las determinaciones de la investigación fiscal.

La unidad transportaba gasolina Ron 83, con un volumen documentado de entre 34.067 y 34.150 litros. El cargamento salió el 10 de septiembre de 2026 de Vitco S.R.L. / Vitol Argentina S.A., en Zárate, Buenos Aires, con destino a YPFB en La Paz. El manifiesto internacional y la carta de porte consignan como transportista a Muri Group S.R.L., de Santa Cruz, y el tránsito por Villazón.

La estatal petrolera sostuvo que las soldaduras no declaradas pueden comprometer la seguridad, el volumen real y la cadena de custodia del combustible importado. La gasolina no será recepcionada en tanques de Senkata. La cisterna permanece precintada e inmovilizada, a disposición de la Felcn y del Ministerio Público, hasta que concluyan las pericias, el análisis de las muestras y las actuaciones ordenadas por el fiscal.

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