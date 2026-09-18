Diputados aprueban el crédito de $us 1.900 millones del FMI y desembolsos serán trimestrales

Economía
Redacción Central
Publicado el 18/09/2026 a las 8h46
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La Cámara de Diputados aprobó ayer, con un amplio respaldo superior a los dos tercios, el proyecto de ley que autoriza el financiamiento de aproximadamente $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), dando un paso para fortalecer las reservas internacionales y recuperar las condiciones para el crecimiento y la inversión en Bolivia. Tras su aprobación, el proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Senadores, reportó el Ministerio de Economía.

La decisión fue asumida luego de una extensa sesión en la que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales Burgos, expuso ante el pleno los alcances económicos y financieros del acuerdo, respondiendo también a las consultas planteadas por los legisladores.

El respaldo alcanzado en Diputados adquiere especial importancia porque acompaña una hoja de ruta económica que busca ordenar las finanzas públicas, fortalecer la posición externa del país, recuperar reservas y generar nuevamente condiciones para la inversión y  producción.

Justificaicón

Durante su exposición, Morales recordó que el Gobierno recibió una economía con $us 3.167 millones en Reservas Internacionales Netas (RIN), apenas $us 52 millones correspondían a reservas líquidas, y explicó que, como resultado de las medidas de estabilización implementadas por la actual gestión  las RIN alcanzaron $us 4.399 millones, mientras que las reservas líquidas superaron los $us 1.100 millones.

En ese marco, explicó que los aproximadamente $us 1.900 millones del FMI estarán destinados a fortalecer las Reservas Internacionales Netas y la balanza de pagos, fortaleciendo la capacidad financiera del país para continuar avanzando en el proceso de estabilización económica.

“Estos 1.900 millones de dólares vienen exclusivamente para respaldar las reservas internacionales netas y la balanza de pagos”, señaló Morales durante su intervención ante la Cámara de Diputados.

El Ministro destacó además que el alcance de esta operación trasciende el propio financiamiento del Fondo, porque permitirá avanzar en la gestión de nuevos recursos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF y el Banco Mundial, por un monto superior a los $us 5.000 millones, que podrán ser destinados a proyectos de inversión pública en infraestructura, educación, salud y sectores productivos.

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