Expocruz, la mayor vitrina del país, abre sus puertas para mostrar la Bolivia que produce

Economía
AGENCIAS
Publicado el 18/09/2026 a las 21h23
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Las puertas de la vitrina comercial más importante de Bolivia, Expocruz, abrieron a las 17:00 de este viernes. Varias personas esperaban ingresar al predio ferial y la primera visitante es Chrissy Lim, una ciudadana de nacionalidad filipina que esperaba desde julio en el ingreso principal al predio ferial.

La visitante lució un tradicional tipoy y entró cantando Viva Santa Cruz. La mujer es una profesora de inglés de nacionalidad filipina que hizo fila por casi dos meses y cumplió así el propósito que la llevó a esperar a las afueras del campo ferial y su presencia pasó a formar parte de uno de los momentos simbólicos que marcan el inicio de la vitrina multisectorial más importante del país.

“Me siento muy honrada de ser la primera visitante. Viva Santa Cruz”, sostuvo Lim al señalar que es un desafío para ella integrarse a la cultura cruceña. También anunció que presentará un proyecto de ley para aplicar la enseñanza bilingüe en Bolivia.

Expocruz cumple 50 años y este año cuenta con 2.000 marcas y representantes de distintos países en los diferentes pabellones.

Desde las 17:00, el público empezó a ingresar al predio para recorrer los diferentes pabellones y conocer la variedad de productos, servicios y propuestas comerciales preparadas para estos días de feria. Además, la programación también contempla actividades en el escenario principal y una agenda especial en el sector pecuario.

Expocruz 2026 se desarrollará desde este viernes 18 hasta el 27 de septiembre. En su primera jornada, las entradas tendrán una promoción de 2x1. La invitación está hecha.

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