Paz cuestiona a Evo y Arce: ¿Por qué no invirtieron para tener diésel y gasolina y no pasar por esta desgracia?

El presidente Rodrigo Paz cuestionó este viernes durante un acto en YPFB, en Santa Cruz, a los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce denunciando una falta de inversión en hidrocarburos y los responsabilizó de la situación actual que enfrenta el país, con problemas en el suministro de combustibles.

“Se hace uno la pregunta: ¿Oye, Evo; oye, Arce, ¿por qué no invertiste, por qué no hiciste aquello que nos iba a garantizar a los bolivianos tener diésel y gasolina, jet fuel, y no estar pasando por la desgracia por la estamos pasando ahora?

“¿Dónde se te olvidó la patria que te dio tanto?”, señaló según la red Unitel.

El mandatario acusó a los gobiernos del MAS de intentar “matar” a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para alejarla de su rol fundamental: explorar y explotar hidrocarburos.