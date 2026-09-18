Paz: Diésel se venderá a precio internacional a todos en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz informó la noche de este viernes que se determinó eliminar complementamente el subsidio del diésel y que a partir de mañana el carburante se venderá al precio internacional para todos. Aseguró que de esta forma se garantiza la provisión del combustible las 24 horas y el fin de las filas.

El primer mandatario remarcó que se trata de una decisión responsable, porque el país ya no está en condiciones de gastar cada día $us 55 millones en la subvención. "Nadie compra caro para vender barato", aseveró.

Además, anunció la puesta en marcha de programas para grupos vulnerables con programas como el bono PEPE 2 y el aumento del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a 300. Además, de generación de empleo y devolución de los ahorros en dólares.