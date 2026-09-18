Senado aprueba crédito del FMI por $us 1.900 millones

La Cámara de Senadores aprobó este viernes, por más de dos tercios y en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley N.º 723/2025-2026, que autoriza el financiamiento de aproximadamente $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Con esta decisión concluyó el tratamiento del proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la norma será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Durante la sesión, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales Burgos, explicó los alcances del financiamiento y respondió las consultas de los legisladores. Señaló que los recursos permitirán fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y respaldar la balanza de pagos, como parte del programa económico que lleva adelante el país para avanzar en la estabilización de la economía. Estos objetivos también estaban contemplados en la propuesta institucional preparada por el Ministerio.

Morales explicó que el financiamiento se integra a una hoja de ruta que contempla el ordenamiento de las finanzas públicas, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la recuperación de condiciones de acceso al financiamiento externo, en un contexto en el que el Gobierno viene implementando medidas económicas desde 2025.

Asimismo, destacó que el alcance del programa trasciende los $us 1.900 millones del FMI, debido a que puede contribuir a ampliar el acceso de Bolivia a recursos provenientes de otros organismos multilaterales. En ese marco, se ha planteado la posibilidad de movilizar más de $us 5.000 millones adicionales durante el periodo del programa, provenientes de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros socios multilaterales.

El titular de Economía remarcó que los recursos provenientes del FMI estarán dirigidos principalmente a fortalecer la posición externa del país y que el programa económico corresponde a decisiones adoptadas por el Estado boliviano en el marco de su estrategia de estabilización.

El financiamiento contempla hasta DEG 1.369 millones, equivalentes aproximadamente a $us 1.900 millones, con desembolsos previstos durante un periodo de hasta 36 meses. El esquema establece además un plazo de pago de hasta 10 años a partir de cada desembolso.

La conclusión del tratamiento legislativo permite que el proyecto pase ahora al Órgano Ejecutivo para el procedimiento de promulgación correspondiente.