Bolivia elimina totalmente la subvención al diésel

El presidente boliviano Rodrigo Paz anunció ayer viernes (19.09.2026) la eliminación de toda subvención al diésel, después de que el Congreso aprobara un millonario crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar su economía. "Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben", afirmó el mandatario en un mensaje grabado emitido por televisión nacional.

Paz se había comprometido ante el organismo multilateral a acabar el subsidio a los combustibles y bajar el déficit fiscal para acceder al préstamo de 1.900 millones de dólares. Además, espera más cooperación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Paz anunció que los recursos de Bolivia "ya no serán usados para esta subvención", sino que se destinarán a la construcción de infraestructura pública como escuelas, hospitales y carreteras. "Subvención o futuro", dijo Paz que son las opciones entre las que hay que elegir.

También anunció que 2,9 millones de personas recibirán un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y que el Gobierno destinará 800 millones de bolivianos (81,6 millones de dólares) en créditos en condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas, además de potenciar otras ayudas sociales.

Una medida anunciada

Tras asumir el poder en noviembre pasado, tuvo que tomar de inmediato medidas para resolver la falta de combustibles y dólares, tras heredar la peor crisis económica que él atribuyó a sus antecesores izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El precio del litro de la gasolina y del diésel se duplicó en diciembre de 2025. El segundo volvió a elevarse en agosto en otro 100 % hasta llegar a los 18 bolivianos, cerca de los 2 dólares.

El Gobierno había anunciado en enero que abandonaría el sistema de subsidios a los carburantes que rige desde 2005, pero comenzó con el diésel desde el viernes y aún falta una decisión sobre la gasolina. El gobierno reiteró este mismo mes que eliminaría la subvención a los combustibles. Rodrigo Paz aseguró que la subvención, principalmente al diésel, le cuesta al estado unos 55 millones de dólares por semana, pero que sólo alienta el contrabando, porque los precios en países vecinos son superiores.

Varios sectores productivos, de campesinos y chóferes rechazaron de manera anticipada la medida y anuncian protestas para que se mantenga algún tipo de subvención.