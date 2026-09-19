El diésel pasa a costar Bs 17,95 por litro en Bolivia por eliminación de la subvención

A partir de este sábado, el diésel pasa a costar Bs 17,95 para todos los consumidores, así lo señala el Decreto Supremo 5716 que ya está vigente. Además, el presidente Rodrigo Paz explicó que el precio de este combustible estará ligado al precio internacional, según reportó Unitel.

“Este precio fluctuará de acuerdo al precio internacional, es decir, que si el precio disminuye a nivel internacional, porque se terminan las guerras en el exterior y bajan los precios, los precios bajarán”, manifestó Paz.

De esta manera, queda eliminado el precio subvencionado de Bs 9,80 por litro de diésel que estaba vigente para consumidores minoristas.