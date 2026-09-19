Gobierno pone fin a la subvención del diésel y dispone medidas de apoyo a familias y sectores productivos

Economía
ABI
Publicado el 19/09/2026 a las 0h24
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El presidente Rodrigo Paz anunció la noche de este viernes la decisión de eliminar la subvención al diésel y que, desde ahora, se comercializará de acuerdo con el precio internacional vigente en el mercado. Para aminorar los efectos en la población, se dispondrán medidas de apoyo para las familias y los sectores productivos.

“Hemos tomado la decisión de que desde hoy (viernes) el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera (del país)”, anunció el mandatario en un mensaje emitido por el canal estatal BTV.

La autoridad precisó que el precio será el mismo para todos los sectores y que fluctuará de acuerdo con el precio internacional. Es decir, si la próxima semana el precio disminuye a nivel internacional, el precio también bajará en el país.

El Estado destinaba cerca de $us 55 millones por semana a la subvención de combustibles, principalmente al diésel, lo que representaba más de $us 2.600 millones al año, recordó el mandatario.

“Los recursos que eran utilizados para la subvención serán destinados a esas escuelas, hospitales, carreteras, obras”, afirmó.

Como medida de apoyo, Paz anunció el pago del bono PP2 para cerca de 2,9 millones de personas, para el cual se asignarán Bs 874 millones, además del incremento del bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300.

Anunció además que se destinarán hasta Bs 800 millones en créditos preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y el sector productivo, destinados a capital operativo o de inversión, con un interés anual del orden del 6%.

Por otro lado, anunció que se dará mayor flexibilidad para que las familias accedan al crédito de vivienda social y al crédito productivo. Las gobernaciones, municipios, gobiernos regionales y gobiernos autónomos indígenas originarios recibirán apoyo para readecuar sus finanzas.

Paz señaló además que se eliminarán los impuestos de importación para bienes destinados a actividades productivas, como insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales.

Además, se ampliará por 120 días el plazo del perdonazo tributario, con un impacto en más de 200.000 contribuyentes, básicamente 200.000 familias.

El plan de enlosetado de calles y avenidas se reactivará para generar más de 18.000 empleos directos y 55.000 empleos indirectos.

El mandatario informó también que se dará apoyo directo a los productores mediante créditos por montos que van desde Bs 50.000 hasta Bs 400.000.

Finalmente, informó que se continuará con la devolución de los depósitos de los ahorristas que tenían su dinero en dólares en los bancos, para que puedan hacer uso de esos recursos en futuras inversiones.

Paz consideró que la decisión es la más responsable para el país y garantizó que el Gabinete de Ministros está abierto a reunirse inmediatamente con transportistas, productores, obreros, campesinos, gremiales, vecinos y otros sectores para tomar acciones de protección a la economía de las familias.

Los recursos también contemplan créditos productivos de Bs 50.000 a Bs 400.000, mayor flexibilidad para acceder a créditos de vivienda social y productivos, y apoyo a gobernaciones, municipios y autonomías para readecuar sus finanzas.

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