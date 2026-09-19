Guía: ¿Qué cambia con la eliminación de la subvención al diésel y qué medidas anunció el Gobierno?

Economía
ABI
Publicado el 19/09/2026 a las 0h29
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El presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación de la subvención al diésel y la aplicación de un nuevo mecanismo de fijación de precios vinculado al costo internacional. Esta guía responde las principales preguntas sobre la medida y las acciones anunciadas por el Gobierno.



¿Qué decidió el Gobierno?

El Gobierno decidió que el precio del diésel deje de mantenerse mediante el actual esquema de subvención y pase a establecerse de acuerdo con el costo internacional del combustible.



¿Qué significa eso para el precio del diésel?

Significa que el precio estará vinculado a la cotización internacional. Según explicó el Presidente, si el precio internacional baja, el precio del diésel en Bolivia también podrá bajar.



¿Por qué se tomó esta decisión?

Paz argumentó que la subvención representa un elevado gasto para el Estado y que el diferencial entre el precio subvencionado y el precio internacional genera incentivos para el contrabando y la reventa ilegal.

El Presidente afirmó que cerca de $us 55 millones por semana se destinan a la subvención de combustibles, lo que representa más de $us 2.600 millones al año.



¿Qué pasará con los recursos que antes se destinaban a la subvención?

El Gobierno anunció que serán reorientados hacia medidas sociales, productivas y de inversión, además de contribuir al financiamiento de infraestructura.

Entre las medidas anunciadas están el Bono PEPE II, el incremento del Juancito Pinto, créditos preferenciales, apoyo a productores y un plan de generación de empleo.



¿Habrá una medida de apoyo para las familias?

Sí. El Gobierno anunció el Bono PEPE II para cerca de 2,9 millones de personas, con una asignación total de Bs 874 millones.

También se incrementará el bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 por estudiante.



¿Qué apoyo tendrán los transportistas y otros sectores productivos?

Se anunció hasta Bs 800 millones en créditos preferenciales, con una tasa anual del orden del 6%, dirigidos a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y productores.



¿Habrá apoyo directo a los productores?

Sí. El Gobierno anunció créditos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000 para productores, destinados a capital operativo o de inversión.



¿Qué otras medidas acompañarán el cambio del esquema del diésel?

El paquete anunciado incluye mayor flexibilidad para acceder a créditos de vivienda social y productivos, apoyo financiero a gobiernos subnacionales, eliminación de impuestos de importación para determinados bienes destinados a actividades productivas y la ampliación por 120 días del denominado “perdonazo tributario”.

También se anunció un plan de enlosetado de calles y avenidas, con una proyección de más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos.



¿Qué ocurrirá con el abastecimiento de diésel?

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá garantizar el abastecimiento permanente del combustible y terminar con las filas y la escasez.

Paz afirmó que se busca garantizar diésel las 24 horas del día, los siete días de la semana.



¿El precio del diésel será siempre el mismo?

No necesariamente. Según explicó el Presidente, el precio fluctuará en función del precio internacional del combustible.



¿Qué dice el Gobierno sobre el impacto de la medida?

El Ejecutivo reconoce que se trata de una decisión difícil y sostiene que el objetivo es cambiar el destino de los recursos públicos: reducir el gasto destinado a la subvención y orientar recursos hacia las familias, la producción, el crédito, el empleo y la infraestructura.



¿Cuál es el mensaje central del Gobierno?

El presidente Paz resumió la decisión bajo la consigna: “Subvención o futuro”, planteando que Bolivia debe pasar de un modelo basado en el gasto de recursos para mantener la subvención hacia uno orientado a la producción y la inversión.

 

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