Aún no se decidió eliminar subsidio de gasolina

¿Qué pasará con el porcentaje que aún se destina al subsidio de la gasolina en Bolivia? De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, el Gobierno nacional aún no decidió, por el momento, eliminar totalmente la subvención y el precio se mantiene en Bs 6,96 el litro.



“Por el momento nosotros no hemos decidido tomar ninguna otra medida, por el momento solamente es el diésel. Si eso sucediera, lo vamos a hacer de la misma manera, responsablemente, primero viendo a quién, qué afectamos y cómo ayudamos a esa gente que está afectada”, sostuvo Blanco.



Aunque no se ha precisado qué medidas se tomarán, lo primero es apuntar a modificar gradualmente su composición, es decir, se trabaja en una mayor incorporación de etanol para incrementar la disponibilidad.



“Lo que estamos tratando de hacer es diversificar los combustibles que se tienen, la gasolina va a tener una mayor composición de etanol y también se va a tener el alcohol como como parte de este proyecto”, explicó Blanco, según la red Unitel.



La aclaración surge después de que el Gobierno anunciara el fin de la subvención al diésel, determinación que, según el ministro, responde a una demanda planteada por distintos sectores productivos y que busca enfrentar los problemas de abastecimiento.



“Nosotros no podíamos seguir comprando diésel caro para venderlo barato, eso era ilógico, era irreal”, manifestó, al vincular también el desabastecimiento por el desvío hacia temas ilícitos. “40% aproximadamente del combustible que nosotros compramos con dinero de la patria era destinado a la actividad ilegal”, matizó.