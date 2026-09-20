Filas por diésel se reducen tras la eliminación total de la subvención en Bolivia

Economía
AGENCIAS
Publicado el 20/09/2026 a las 7h15
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Tras la eliminación total de la subvención al diésel en Bolivia y su venta al precio internacional de Bs 17,95 desde el sábado 19 de septiembre, las filas de motorizados para adquirir el combustible disminuyeron al punto que en varias estaciones de servicio ya no se observaba a ningún transportista esperando por el combustible.

El presidente Rodrigo Paz anunció el viernes la venta de diésel a precio internacional para todos, después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un millonario crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar la economía y acabar con las filas.

“Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, informó en un mensaje emitido por televisión nacional.

El acuerdo financiero con el FMI contempla la eliminación de los subsidios a los combustibles y la reducción del déficit hasta 2031 para acceder a un crédito de $us 1.900 millones.

Paz aseguró que los recursos del país “ya no serán usados para esta subvención”, sino que se destinarán a la construcción de infraestructura como escuelas, hospitales y carreteras. “Subvención o futuro”, preguntó.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, reveló que el 40% del combustible adquirido terminaba destinado a actividades ilegales y aseguró que las filas desaparecieron.

“Como ustedes se han debido comprobar, las colas han desaparecido. 40% aproximadamente del combustible que nosotros compramos con dinero de la patria, era destinado a la actividad ilegal”, dijo.

El fin del subsidio del diésel estará acompañado de medidas sociales del Gobierno nacional. Paz anunció que 2,9 millones de personas recibirán el bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE 2) y que el Gobierno destinará Bs 800 millones en créditos en condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas, además de potenciar otras ayudas sociales.

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