Fin a la subvención del diésel: conozca las 10 medidas de protección dispuestas por el Gobierno

El Gobierno nacional eliminó la subvención del diésel en el país, pero también definió al menos 10 medidas de protección para la población boliviana.

Estas determinaciones van desde el apoyo a los estudiantes con el incremento del Bono Juancito Pinto hasta a los productores con créditos. Conozca estas 10 disposiciones.

Más crédito, ya que los bancos podrán prestar más, con menos trabas, para vivienda y producción.

Créditos blandos para producir, con Bs 800 millones, para transportistas, gremiales, artesanos y pequeños negocios.

Bono extraordinario PEPE II, el cual cancelará un acumulado de Bs 750 en tres pagos bimensuales de Bs 250 a sectores vulnerables de la población boliviana, según el Decreto 5713.

Incremento del Bono Juancito Pinto, que ahora sube de Bs 200 a Bs 300 por estudiante, lo que representa un aumento del 50%.

Ayuda a gobernaciones y municipios, con el apoyo voluntario para ordenar sus finanzas, sin afectar sus servicios.

Sin impuesto para producir, lo que significa 0% de arancel y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para maquinaria y equipos productivos por cinco años.

Más tiempo para regularizar impuestos, con la extensión del plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Plan de enlosetado, que traerá consigo empleos directos e indirectos en obras de calles y avenidas.

Fideicomiso impulso productivo: Bs 800 millones, con créditos blandos, desde 6% al año, para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes y productores.

Más flexibilidad en los bancos, ya que se reduce la cuota mínima que las entidades bancarias deben prestar a vivienda social y producción para que puedan dar más créditos a más gente.

Con estas medidas, el Gobierno nacional asegura “que nadie se quede atrás” y que el dinero se destine para “proteger a las familias y financiar obras”, de acuerdo con los datos oficiales.