Ministro Zamora propone a los transportistas acelerar la conversión a GNV

Durante una reunión con transportistas en Santa Cruz, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora informó que presentaron una propuesta para que la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) dependa de su despacho con el fin de acelerar la conversión a GNV de los vehículos del transporte público. La decisión fue asumida tras que el Gobierno Nacional levantara la subvención al diésel, según una nota de prensa del Ministerio.

El transporte público masivo en el departamento cruceño, como los micros, depende en gran parte del diésel, por ello los cambios en los precios de ese carburante les ha afectado de forma directa, pero el trabajo técnico con las autoridades avanza. En el encuentro de este domingo, participaron el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Manuel Saavedra y el vocero José Luis Gálvez.

“Hemos presentado ya una propuesta al presidente Rodrigo Paz y al gabinete, que es un decreto para que la EEC-GNV pase al Ministerio de Obras Públicas con una nueva nominación y concepto, esto va a permitir agilizar estas conversiones de los vehículos que funcionan a diésel al nivel nacional y va a ser una solución estructural al tema del levantamiento de la subvención del diésel”, afirmó Zamora en rueda de prensa.

El Gobierno Nacional destinaba al menos 50 millones de dólares a la semana, lo que en 20 años significaría un monto de más de 50 mil millones de dólares. “Hemos vivido una mentira y estamos entrando en la realidad; obviamente que va a haber un costo, un costo que asumimos todos los bolivianos de la gran irresponsabilidad, porque por un tema ideológico hemos vivido una mentira”, lamentó el titular de Obras Públicas.

Dijo que avanzan las reuniones técnicas con los transportistas e instó a otros sectores e instituciones a trabajar de forma coordinada y llegar a acuerdos en el marco del diálogo y el bien común.

“El alcalde se reúne con el transporte urbano, la gobernación está trabajando con el tema provincial, han estado los cisterneros, hace un momento hemos adelantado una reunión con ellos; voy a dialogar con el sector de las flotas y como les digo, esto hay que ordenar, organizarse, tener las reuniones técnicas y ver una solución. Aquí no se trata de irse contra un decreto, aquí se trata de una realidad”, remarcó el ministro Zamora.