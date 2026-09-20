El precio del pollo sube en los mercados de Santa Cruz y La Paz

El precio del pollo subió este domingo en mercados de Santa Cruz y La Paz, en una jornada marcada por el retiro de la subvención al diésel, tema advertido durante un recorrido realizado por Unitel este domingo.

En el antiguo mercado La Ramada de la capital cruceña, el kilo pasó de Bs 12 el sábado a Bs 18,50 este domingo, según comerciantes. Mientras que en el mercado Rodríguez de La Paz, el producto se comercializa en Bs 17,50.

En Santa Cruz, los comerciantes atribuyen el incremento al nuevo precio del diésel, que fue fijado en Bs 17,95 por litro tras la eliminación de la subvención. La medida entró en vigencia este sábado y establece que el precio del combustible se determine en función del costo internacional.

El salto registrado en La Ramada es de Bs 6,50 en solo un día, tomando en cuenta que el sábado, el kilo se encontraba en Bs 12, mientras que este domingo los vendedores reportan un precio de Bs 18,50.

La explicación también alcanza a la cadena avícola, cuyos dirigentes advirtieron que el mayor costo del combustible tiene incidencia en el traslado de pollitos, alimento, logística y comercialización, componentes que intervienen antes de que el producto llegue a los mercados.

“Lamentablemente por esta cuestión del diésel, los precios ya están muy variados. Nos esta llegando a Bs 16 para vender a Bs 17,50 y la gente ya no quiere”, dijo un comerciante de La Paz este domingo.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, defendió este sábado la eliminación de la subvención al diésel y aseguró que se trata de la decisión correcta para reactivar la economía, aunque reconoció que tendrá un efecto en los precios.

Consultado sobre el porcentaje de inflación esperado, el vocero evitó dar una cifra al señalar que “sería especulativo e irresponsable soltar una cifra”, aunque señalo que “se han armado muchos escenarios”.