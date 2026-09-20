YPFB descarta cambios en el precio de las gasolinas y pide evitar la especulación ante el retiro de la subvención
Tras la eliminación de la subvención estatal al diésel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aclaró este domingo que el precio de las gasolinas no fue modificado y cuenta con stock suficiente para atender la demanda, por lo que pidió no dar crédito a la especulación.
“Ante la vigencia del Decreto Supremo 5716, que actualiza el régimen de precio del diésel, YPFB aclara que el precio comercial de las gasolinas no ha sido modificado y se mantiene vigente”, se lee en un comunicado de la estatal petrolera.
La empresa estatal afirmó que garantiza la producción, distribución y comercialización continua de gasolina para el parque automotor privado, público e industrial. Cuenta con stock suficiente y con la logística necesaria para atender la demanda nacional de forma regular y oportuna.
“YPFB insta a la población a no dar crédito a especulaciones que puedan generar desinformación o aglomeraciones innecesarias en los surtidores”, exhortó.
Enfatizó que las operaciones de comercialización se desarrollan con normalidad y reafirmó su compromiso de trabajar con transparencia y eficiencia para resguardar la seguridad energética de las familias bolivianas.