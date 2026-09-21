Pasajes interdepartamentales suben hasta 125% tras el alza del diésel

Economía
Los Tiempos y agencias
Publicado el 21/09/2026 a las 15h31
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La Defensoría del Pueblo verificó 61 rutas en 19 terminales del país y pidió controles sobre las tarifas. La ATT ya recibe reclamos de usuarios y anunció una reunión con el transporte para este martes en Cochabamba.

Los precios de los pasajes interdepartamentales e interprovinciales registraron incrementos de hasta 125% en distintas rutas del país tras el aumento del precio del diésel, según una verificación realizada por la Defensoría del Pueblo en 19 terminales de los nueve departamentos.

El operativo alcanzó 61 rutas, donde funcionarios defensoriales compararon las tarifas actuales con los precios registrados antes del incremento del combustible. El mayor aumento fue identificado en la ruta Yacuiba-Tarija, donde el pasaje pasó de Bs 40 a Bs 90, una variación del 125%.

En Cochabamba, la Defensoría reportó un incremento promedio del 81%. Entre los casos observados está la ruta Cochabamba-Sucre, cuyo pasaje pasó de Bs 123 a Bs 250, mientras que en Oruro el promedio alcanzó 58%, con un aumento de Bs 60 a Bs 120 en la ruta Oruro-Cochabamba.

También se registraron incrementos en Tarija, Santa Cruz y Potosí. En la ruta Tarija-La Paz, el precio subió de Bs 200 a Bs 370; en Santa Cruz-Beni, de Bs 130 a Bs 250; y en Villazón-La Paz, de Bs 150 a Bs 300.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), los municipios y la Policía reforzar los controles en las terminales. También solicitó que las tarifas autorizadas sean exhibidas de manera visible en los puntos de venta y que se respeten los pasajes preferenciales para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

En paralelo, la ATT informó que ya recibe denuncias por cobros elevados. Su director, Carlos Alberto Agreda, señaló que existen pocos reclamos formales y que el servicio presenta irregularidades debido a la baja cantidad de viajeros. La entidad habilitó su plataforma “Mi Reclamo”, el número gratuito 800-10-6000, sus oficinas y puntos de atención instalados en terminales.

El Gobierno y representantes del transporte libre acordaron, además, continuar con mesas técnicas para abordar el impacto del nuevo precio del diésel. La próxima reunión está prevista para este martes en Cochabamba, con participación de la ATT, y tendrá entre sus temas la situación de las tarifas de los pasajes interdepartamentales.

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