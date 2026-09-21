Santa Cruz, el departamento que mueve la economía de Bolivia

Economía
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 21/09/2026 a las 8h53
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A pocos días de su aniversario, los números muestran el peso de Santa Cruz en la producción, el empleo, las exportaciones, la agroindustria y la generación de ingresos para Bolivia.

El 24 de septiembre no sólo marca una fecha histórica para Santa Cruz. También es una oportunidad para mirar los números de un departamento que, con el paso de las décadas, terminó convertido en el principal eje económico de Bolivia.

Los datos ayudan a entender esa dimensión. En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de Santa Cruz llegó a 14.171 millones de dólares, frente a los 11.423 millones registrados en 2020. En cuatro años, la economía departamental aumentó 24,1%, según datos del Ministerio de Economía difundidos por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Ya en 2021, un informe citado por ABI señalaba que Santa Cruz aportaba alrededor del 30% del PIB nacional, con 12.355 millones de dólares generados ese año.

No se trata únicamente del tamaño de su economía. El departamento concentra producción agrícola, ganadera, industria, comercio, servicios y una parte importante de la actividad empresarial del país.

La tierra que produce

La agricultura es una de las grandes columnas de esta economía.

La soya ocupa un lugar central. Para la campaña de verano 2025-2026 se sembraron 1,3 millones de hectáreas en Santa Cruz. Las lluvias y otros problemas climáticos obligaron a reducir la proyección inicial de tres millones de toneladas a 2,6 millones de toneladas de grano.

Aun así, Anapo estimó que unas 800.000 toneladas cubrirían la demanda interna y que aproximadamente 1,8 millones de toneladas podrían destinarse a la exportación, como grano o productos con valor agregado.

La dimensión de la cadena soyera va más allá del campo. ABI reportó en febrero de 2026 que las exportaciones de soya superaron los 12.160 millones de dólares durante la última década. Sólo en 2025, el complejo soya-girasol generó 1.145 millones de dólares en exportaciones.

La producción de granos también sostiene otras actividades. La soya, el sorgo, trigo, maíz y girasol proporcionan materia prima para producir aceite y alimentos balanceados utilizados en las cadenas avícola, porcina, bovina y lechera.

Ese encadenamiento convierte a Santa Cruz en algo más que un gran productor agrícola: una parte importante de la alimentación que llega diariamente a las mesas bolivianas comienza en sus campos.

Carne y ganado

La ganadería es otro de sus grandes pilares. Santa Cruz concentra 5.048.138 cabezas de ganado, equivalentes al 45% del hato bovino nacional, de acuerdo con datos presentados en la Expocruz 2025 y difundidos por ABI. El departamento produce alrededor del 60% de la carne bovina del país y concentra la totalidad de las exportaciones de carne, según esa misma fuente.

La producción pecuaria también se conecta con la agricultura. La soya y otros granos alimentan a la industria de balanceados, mientras la ganadería genera actividad para frigoríficos, transporte, comercio, servicios veterinarios y proveedores de insumos.

En otras palabras, detrás de una tonelada de carne existe una cadena mucho más extensa que comienza en el campo y termina en los mercados nacionales y extranjeros.

Empresas y empleo

La dimensión empresarial confirma ese movimiento. Hasta agosto de 2025, Santa Cruz tenía 117.894 unidades económicas registradas, equivalentes al 29,9% de toda la base empresarial del país, según datos del Seprec publicados por ABI. Entre enero y agosto de ese año se crearon 3.541 nuevas unidades económicas, el 33,3% del total nacional registrado en ese periodo.

El mercado laboral también creció. Entre el segundo trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2025, la población ocupada urbana pasó de 1,2 millones a 1,7 millones de personas, unos 494.000 ocupados adicionales. La tasa de desocupación urbana bajó de 8,5% a 3,1% entre 2020 y 2024.

Son números que muestran la dimensión de una economía que no depende de una sola actividad.

Exportar para Bolivia

Santa Cruz también es una pieza importante del comercio exterior.

Entre 2021 y 2024, el valor promedio anual de sus exportaciones alcanzó 3.364 millones de dólares, 57,8% más que el promedio registrado entre 2006 y 2019, según datos difundidos por ABI.

En 2023, las exportaciones departamentales habían alcanzado 3.632 millones de dólares en promedio durante el periodo 2021-2023. Ese año, entre los principales productos estuvieron los derivados de la soya, con 1.501 millones de dólares, el gas natural, con 786 millones, y las semillas y habas de soya, con 220 millones.

La composición también está cambiando. Mientras los hidrocarburos pierden peso en la economía nacional, la agroindustria gana espacio. En 2025, por ejemplo, las exportaciones de soya y girasol superaron a las de hidrocarburos como segundo rubro exportador. El desafío ya no es solamente producir materias primas, sino transformarlas.

Un ejemplo está en San Julián, donde la Planta de Transformación de Subproductos de Soya comenzó a operar con una inversión superior a Bs 424 millones. La industria tiene capacidad para procesar 1.000 toneladas de soya por día y producir harina, cascarilla y aceite.

El departamento también concentra proyectos vinculados con el hierro del Mutún, alimentos, bioinsumos, trigo y hortalizas. En 2025, el Gobierno destinó Bs 3.247 millones de inversión pública para Santa Cruz, de los cuales el 44,1% correspondió a proyectos productivos.

El Mutún, en Puerto Suárez, representa además una apuesta por incorporar a la minería y la siderurgia dentro de la estructura productiva cruceña.

El aporte que no se ve

La economía cruceña también se refleja en la recaudación y el movimiento financiero.

En 2023, Santa Cruz generó Bs 19.048 millones en tributos, la cifra más alta del periodo 2016-2023, según ABI.

A agosto de 2025, los depósitos bancarios en el departamento alcanzaron 8.729 millones de dólares, mientras la cartera bruta llegó a 13.633 millones. El crédito productivo superó los 7.000 millones de dólares y alcanzó a 165.092 personas y empresas.

Ese movimiento financiero acompaña a una economía donde circulan recursos provenientes de la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, los servicios y las exportaciones.

Nuevos retos

Pero los números también muestran dificultades.

El crecimiento promedio real de Santa Cruz entre 2021 y 2024 fue de 2,6%, y en 2024 la actividad fue golpeada por fenómenos climáticos, bloqueos, restricciones al acceso a créditos externos y problemas de disponibilidad de divisas.

A ello se suman los costos logísticos, la necesidad de combustible para el sector productivo, la infraestructura vial y la búsqueda de nuevos mercados. Por eso, el futuro económico de Santa Cruz no depende solamente de cuánto produce, sino de cuánto puede transformar, industrializar y exportar.

El departamento llega a un nuevo aniversario con una realidad difícil de ignorar: produce gran parte de los alimentos del país, concentra una importante porción del ganado, genera miles de empleos, reúne casi un tercio de las empresas registradas y aporta una parte decisiva de las exportaciones.

Santa Cruz no es solamente una región que creció. Es una economía que fue cambiando a Bolivia desde el campo, desde sus industrias, desde sus mercados y desde sus empresas. Y el reto que tiene por delante es convertir esa capacidad productiva en mayor valor agregado, más industria y nuevas oportunidades para el país.

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