Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel

Economía
Redacción Central
Publicado el 21/09/2026 a las 8h50
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Tras la eliminación total del subsidio al diésel en Bolivia, el pasado 18 de septiembre, los primeros productos en registrar una elevación de precios son la carne de pollo, las verduras y el pasaje de larga distancia en buses, según reportes del eje del país.   

El presidente Rodrigo Paz anunció el viernes que el diésel de venderá al precio internacional, Bs 17,95, con el Decreto 5716, porque el Gobierno nacional destinaba semanalmente $us 55 millones para cubrir la subvención del carburante y determinó “dejar de comprar caro y vender barato”. “Hemos tomado la decisión de que desde hoy (viernes) el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera (del país)”, anunció el mandatario

El precio de la carne de pollo, una de las más económicas, subió ayer en mercados de Santa Cruz y La Paz.

En el antiguo mercado La Ramada de la capital cruceña, el kilo pasó de Bs 12 el sábado a Bs 18,50 este domingo, según comerciantes. Mientras que en el mercado Rodríguez de La Paz, el producto se comercializa en Bs 17,50.

En Santa Cruz, los comerciantes atribuyeron el incremento al nuevo precio del diésel, que fue fijado en Bs 17,95 por litro tras la eliminación de la subvención.

El salto registrado en La Ramada es de Bs 6,50 en solo un día, tomando en cuenta que el sábado, el kilo se encontraba en Bs 12, mientras que este domingo los vendedores reportan un precio de Bs 18,50.

Las verduras también registran un aumento. Una caja de tomate que antes se encontraba en Bs 80, ahora, se comercializa en 180. Una carga de papa llega a costar hasta Bs 700 y la haba y arveja por cuartilla tienen un aumento de Bs 10.

Transporte

El transporte de larga distancia comenzó a incrementar el pasaje y por ejemplo, un boleto en la ruta Santa Cruz-Cochabamba subió de Bs 250 a 350. En Potosí, las empresas se replegaron el sábado y ayer operaron, pero con tarifas elevadas al 100 por ciento. Un pasaje a La Paz costaba Bs 250 y a Sucre Bs 40.

A través de un comunicado, la Federación Departamental de Transportistas de Ómnibuses de Santa Cruz determinó suspender el servicio de transporte interprovincial e interdepartamental, que sale y llega a Santa Cruz.

Defensoría

La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, expresó ayer su preocupación por los posibles impactos económicos y sociales derivados del levantamiento de la subvención al diésel, particularmente en los sectores y hogares que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La institución hará seguimiento de las consecuencias en las familias vulnerables.

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