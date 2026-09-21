Velasco plantea eliminar IVA e IT al diésel durante 90 días

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó al Gobierno nacional eliminar durante 90 días el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) aplicados al diésel importado y comercializado en el país.

La propuesta surge después de la eliminación de la subvención al diésel y busca, según la autoridad, reducir la carga tributaria sobre el combustible para que su precio final disminuya durante el periodo de transición.

Velasco planteó que los 90 días de emergencia también sean utilizados para ordenar las nuevas tarifas del transporte, establecer mecanismos de apoyo focalizado para el transporte público y adoptar medidas destinadas a contener el impacto del incremento del combustible sobre la inflación y los precios de los productos.

“Proponemos algo concreto: un periodo de emergencia de 90 días sin IVA ni IT para el diésel, mientras se implementan mecanismos focalizados de apoyo”, señaló Velasco en sus redes sociales.

La autoridad sostuvo además que la eliminación de la subvención generalizada era necesaria, pero consideró que la transición debe estar acompañada por medidas dirigidas a los sectores más afectados.

El precio del diésel quedó establecido en Bs 17,95 por litro tras el retiro de la subvención. El Gobierno anunció junto con esta medida un paquete de acciones que incluye bonos, créditos, alivio tributario y apoyo a productores.

Esta no sería la primera vez que Velasco plantea una exención tributaria para los combustibles. El 9 de septiembre, durante la Asamblea de la Cruceñidad, ya había propuesto liberar por 90 días del IVA y el IT a los privados que importen combustibles, como parte de sus planteamientos frente a la crisis de abastecimiento.