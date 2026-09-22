BCB fija en Bs 11,90 la cotización del dólar para este martes

Economía
AGENCIAS
Publicado el 22/09/2026 a las 7h27
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El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó en Bs 11,90 el tipo de cambio del dólar para este martes 22 de septiembre, confirmando un nuevo incremento de la divisa estadounidense dentro del esquema de tipo de cambio flexible.

La cotización representa un aumento de 90 centavos de boliviano respecto al valor de Bs 11 establecido por el BCB para el periodo anterior, según El Deber.

El nuevo precio será aplicado durante este martes y refleja la continuidad de las variaciones que viene registrando la moneda estadounidense en las últimas semanas.

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