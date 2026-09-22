Productores de soya advierten mayor costo de producción por el nuevo precio del diésel

Economía
Los Tiempos y agencias
Publicado el 22/09/2026 a las 17h10
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El nuevo precio del diésel elevó el peso del combustible hasta cerca del 20% dentro de los costos de producción agrícola, según el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales.

El dirigente señaló que el sector necesita medidas que permitan enfrentar el incremento sin perder competitividad. Entre sus principales pedidos están garantizar el abastecimiento, establecer un precio único para el combustible y facilitar las condiciones para exportar, según explicó en una entrevista con EL DEBER.

Nogales explicó que el impacto del diésel no se limita al combustible utilizado por los productores. También alcanza el transporte, la maquinaria, la cosecha y la aplicación de insumos, por lo que el aumento termina repercutiendo en distintas etapas de la producción.

El sector ya llegaba a esta situación con costos de producción entre 20% y 30% superiores a los del año pasado, debido principalmente al tipo de cambio, el encarecimiento de los insumos y los anteriores problemas de abastecimiento de diésel.

Piden un precio único para el combustible

Para Anapo, contar con un solo precio de mercado permitiría reducir las diferencias que anteriormente favorecían el desvío y la reventa de combustible. Nogales sostuvo que los productores llegaron a recurrir al mercado paralelo durante los periodos de escasez para mantener sus actividades.

El dirigente también planteó que, si el productor debe asumir un combustible con un precio cercano al internacional, necesita condiciones similares para competir con agricultores de otros países.

Asimismo, Anapo vuelve a poner sobre la mesa pedidos que ya había planteado al Gobierno: libertad para exportar granos, acceso a biotecnología y seguridad jurídica. La organización ya había identificado estas medidas como parte de su agenda para fortalecer la producción agrícola.

La campaña de verano todavía está en evaluación

El nuevo costo del combustible también genera dudas sobre la próxima campaña de verano. Sin embargo, Nogales señaló que todavía no es posible calcular cuánto podría reducirse el área de siembra.

El sector se encuentra cerrando la campaña de invierno y planificando la compra de insumos para el siguiente ciclo. Por ello, Anapo espera conocer primero cómo se estabiliza el abastecimiento y cómo se comportan los nuevos costos antes de establecer una proyección.

Nogales también señaló que la organización envió solicitudes de reunión a distintos ministerios para plantear sus demandas y discutir las condiciones para el sector agrícola.

La posición de Anapo es que el cambio en el precio del diésel debe estar acompañado por medidas productivas que permitan sostener la producción y la participación de los agricultores bolivianos en los mercados externos.

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