Banco Bisa inicia nueva etapa: Julio León Prado es presidente emérito y Marco Antonio Asbún es presidente del Directorio

En el marco de su sesión de Directorio y posterior Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la fecha, Banco BISA S.A. determinó una histórica recomposición en su alta estructura de gobierno corporativo, orientada a proyectar el crecimiento institucional sobre las bases de solidez, innovación y confianza que caracterizan a la entidad, según una nota de prensa.

En un acto de reconocimiento institucional, la Junta General de Accionistas designó por unanimidad al Ing. Julio César León Prado como “Presidente Emérito” de Banco BISA S.A. Esta designación honorífica consagra su liderazgo moral y su visión pionera durante más de 40 años al frente de la entidad, período en el cual impulsó la transformación a banco múltiple, la internacionalización con la apertura de la sucursal en la República de Panamá y la consolidación del Grupo Financiero BISA como uno de los conglomerados económicos más prestigiosos del país.

Asimismo, la Junta resolvió la designación de Marco Antonio Asbún Marto como nuevo Presidente del Directorio, tras haber liderado con eficiencia y solvencia la Vicepresidencia Ejecutiva. Su asunción garantiza una absoluta continuidad en las políticas estratégicas, de gestión de riesgos, solvencia patrimonial e innovación tecnológica que posicionan al BISA a la vanguardia del sistema bancario nacional.

El nuevo Directorio de Banco BISA S.A. queda integrado por profesionales de destacada trayectoria técnica y financiera en el ámbito nacional e internacional:

Presidente: Marco Antonio Asbún Marto Vicepresidente: Luis Enrique García Rodríguez Director Titular Secretario: Tomás Nelson Barrios Santivañez Directores Titulares: Carlos Ramiro Guevara Rodríguez, Hugo Sarmiento Kohlenberger, Julio Antonio Vargas León y Mario Guillermo Bedoya Garland (Director Titular Independiente). Director Suplente: Juan Alejandro Mac Lean Céspedes.

En el ámbito ejecutivo, el Directorio designó a Miguel Faustino Navarro Contreras, ejecutivo con amplia y destacada trayectoria en el banco, como Vicepresidente Ejecutivo interino, asegurando la fluidez de las operaciones y la excelencia en el servicio al cliente.

Con esta transición, Banco BISA S.A. reafirma ante sus depositantes, clientes, accionistas y el mercado en general, su compromiso con el desarrollo y crecimiento de nuestro país.