Comerciantes imponen sus precios y baja la afluencia a la terminal

Economía
Redacción Central
Publicado el 23/09/2026 a las 8h28
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A pesar de los controles que desplegó la Intendencia Municipal en los principales mercados de la ciudad de Cochabamba, el precio de algunos productos como la carne de pollo continúan incrementándose. En este caso, el kilógramo aumento de Bs 13 el sábado a 22 y 24 el martes.

Las comerciantes exponen su lista de precios para que los consumidores puedan elegir. Sin embargo, el sector argumenta, que sus ventas han bajado porque las personas demandan menos este producto.

Las verduras han sufrido los primeros incrementos. La carga de papa subió de Bs 500 a 600, con el precio para las familias que adquieran el producto se verá incrementado.

El precio del pan se mantiene, pero los panificadores advierten que el quintal de harina subió de Bs 250 a 350 por la eliminación del subsidio al diésel.

Terminal

Ante un descenso en las salidas de buses en las terminales terrestres del país tras la eliminación del subsidio al diésel, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) convocó a las empresas operadoras al diálogo con el fin de normalizar el servicio a la brevedad.

“He estado en comunicación con los máximos responsables de la Confederación de Choferes de Bolivia y les he expresado la absoluta voluntad del Gobierno y de la ATT para iniciar un diálogo”, informó el director del ente regulador, Carlos Agreda.

Indicó que la finalidad del diálogo es discutir de manera técnica el estado de situación del sector, para garantizar la normalización de la atención a la brevedad en todas las terminales del país.

También “vamos a escuchar cuáles son las demandas del sector en los diferentes departamentos. Hoy (martes) están realizando un ampliado en Santa Cruz y nos han pedido que esperemos la conclusión de ese ampliado para que podamos sentarnos a iniciar este diálogo”, precisó.

Agreda indicó que luego de la eliminación de la subvención al diésel, la afluencia de pasajeros en las terminales disminuyó de “manera muy significativa” hasta alrededor del 50% de lo que usualmente ocurre.

“Los diferentes operadores, las diferentes flotas, han disminuido también el número de salidas”, dijo.

Explicó que las salidas de buses redujeron en casi el 50% en la terminal de Cochabamba, mientras que en La Paz disminuyeron alrededor del 30%, en Santa Cruz 35% y en la de Tarija 30%. En contraste, en Sucre, el servicio se mantiene “completamente regular”.

También se registró un incremento irregular de las tarifas en varias ciudades. El mayor aumento, de hasta 80%, se reportó en Cochabamba, seguido de Santa Cruz, con 40%; La Paz, entre 30% y 40%; Sucre, entre 20% y 25%; y Tarija, entre 10% y 20%.

“La situación en este momento tiene que ver entonces con incrementos de tarifa por parte de algunos operadores, el resto de los operadores han trabajado normalmente. Hubo una disminución en el flujo de transporte y una disminución en el flujo de pasajeros”, remarcó el director.

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