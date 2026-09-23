Paz afirma que $us 10.000 millones llegarán a Bolivia para obras y proyectos

Economía
AGENCIAS
Publicado el 23/09/2026 a las 16h57
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El presidente Rodrigo Paz afirmó este miércoles que alrededor de $us 10.000 millones llegarán a Bolivia como resultado de las gestiones que realiza durante su visita a Estados Unidos.

Según explicó, los recursos provendrán de organismos internacionales de financiamiento y estarán destinados principalmente a obras, proyectos y desarrollo económico. Una parte también será dirigida a programas de apoyo social para enfrentar el impacto de las medidas económicas adoptadas por su Gobierno.

“Estamos hablando de 10.000 millones de dólares que van a llegar a Bolivia”, afirmó Paz en una entrevista con el canal estatal.

El mandatario señaló que Bolivia tiene oportunidades para atraer inversiones y sostuvo que existe interés internacional en proyectos vinculados con producción y turismo.

Paz también respondió a las críticas por su prolongada agenda en Estados Unidos. Defendió las reuniones con organismos internacionales y afirmó que el país necesita fortalecer sus vínculos con el exterior para atraer recursos e inversiones.

“Hay un mundo gigantesco que quiere invertir en Bolivia, que quiere llegar, hacer turismo y producir”, sostuvo.

El Presidente cumple una agenda en Estados Unidos que incluye reuniones con organismos financieros internacionales y otras instituciones, antes de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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