Choferes confirman paro nacional el lunes contra el decreto del diésel y dicen que no habrá bloqueos

El dirigente de los choferes del país, Lucio Gómez, confirmó hoy viernes que el lunes 28 de septiembre se suspenderá el servicio en todo el país, en rechazo al decreto que fija un nuevo precio del diésel. No obstante, aclaró que no habrá bloqueos de ninguna carretera.

“Nosotros no estamos bloqueando, solo estamos replegando el parque automotor, como protesta. No es un bloqueo, pero es una protesta por incumplimiento de todos los compromisos”, aseveró a tiempo de considerar que el decreto sobre el precio del diésel afectará directamente al pueblo, según un reporte de Unitel.

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia no descartan que la medida se masifique en los próximos días y se mantienen a la espera de una convocatoria al diálogo por parte de las autoridades del Gobierno. Mientras, la protesta del lunes se cumplirá en el transporte terrestre de todos los municipios, en los interprovinciales, interdepartamentales e internacionales.

La dirigencia indicó que esperarán ser convocados por las autoridades nacionales para llegar a un acuerdo.

Gómez criticó que en el país no existen los equipos para la reconversión de Gas Natural Vehicular (GNV), por lo que espera que se cumpla el compromiso del Gobierno de entregarlos. Aunque añadió que las autoridades ya incumplieron otros acuerdos por la construcción de nuevas carreteras, según Unitel.

El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó hace más de 10 días el Decreto Supremo 5676 con el que levanta la subvención al diésel y se fija que el monto de venta en los surtidores variará en función al precio internacional, se inició con un monto de Bs 17,90 el litro.