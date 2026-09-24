Ministro califica de “innecesario” el anuncio de repliegue del transporte y destaca los avances en la conversión a GNV

Como “innecesario”, así calificó este jueves el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, al repliegue anunciado por el sector del transporte para el lunes de la siguiente semana.





“Tenemos las soluciones, estamos dando kits, transformación inmediata; entonces, antes esas soluciones, yo pienso que el repliegue es innecesario”, aseguró en contacto con los medios de comunicación desde Cochabamba.





Desde la semana pasada, Zamora sostiene diferentes reuniones en todo el país con el objetivo de socializar la propuesta del Gobierno nacional de conversión de vehículos que funcionan a diésel a gas natural vehicular (GNV) tras la eliminación de la subvención al diésel.





De hecho, en Santa Cruz, el Gobierno nacional inició la primera etapa de un programa de conversión de micros de diésel a GNV con la entrega de un lote inicial de 400 cilindros y kits de conversión.





Esta jornada, el Ministro de Obras Públicas comprometió más de 500 cilindros para el departamento de Cochabamba después de sostener una reunión con el transporte federado y anunciar que la reconversión de vehículos iniciará en una semana.





En este contexto y con estas medidas, la autoridad sostuvo que “el repliegue no tiene sentido cuando hay este tipo de soluciones”.



Agregó que los mismos transportistas no necesitan una medida que les afecte al bolsillo, “un día menos de ganancia, un día menos de llevar comida a sus hogares”.





“Repliegue, paro y posiciones que afecten, no es el camino”, concluyó e instó, una vez más, a solucionar los problemas mediante el diálogo.