Ministro Zamora al transporte de Cochabamba: los talleres ya están listos para la conversión masiva de diésel a GNV

“Tenemos 500 cilindros de 100 metros cúbicos y de manera inmediata se ponen a disposición para la transformación”, afirmó este jueves el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora durante una reunión con el transporte público de Cochabamba. Aseguró que los talleres de conversión de motores de diésel a GNV ya están listos para empezar con las modificaciones.

En el encuentro participaron representantes de la Federación Sindical del Transporte Federado de Cochabamba, el viceministro de Transportes, Víctor Abad Sánchez y el alcalde Manfred Reyes Villa. Bajo la política del presidente Rodrigo Paz de dialogar con todos los sectores, el titular de Obras Públicas se reúne con choferes de Bolivia desde el fin de semana tras el levantamiento de la subvención del diésel.

Viajó hasta Santa Cruz el domingo, retornó a La Paz el lunes y este miércoles fue a Sucre, se prevé que luego visite los otros departamentos.

“Ya hablamos con los talleres, en una semana empieza la transformación masiva de los vehículos, más allá de los 500 cilindros de 100 metros cúbicos, para Cochabamba tenemos más de 2.000 cilindros”, afirmó Zamora y adelantó que la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular agilizará todo el proceso porque tienen una nueva forma de trabajo.

El ministro Zamora trabaja por la transformación del transporte en Bolivia, con cinco beneficios concretos: la propuesta de Decreto Supremo EERV-PATRIA que contempla medidas para facilitar la renovación de vehículos, reducir costos operativos, impulsar la conversión a GNV y mejorar la seguridad y eficiencia del transporte público.

“Venimos con soluciones”, afirmó el titular de Obras Públicas. Y, sobre los costos de la conversión, explicó que se crea un fondo rotatorio mediante el cual, mientras más vehículos se transformen a gas natural, más recursos habrá para nuevos vehículos que decidan adoptar esta modalidad de combustible.